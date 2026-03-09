Si chiamano exercise snacks, brevi sessioni di fitness della durata di un minuto e perfetti per la longevità personale. Un vero e proprio toccasana, di facile esecuzione e consigliati in particolare a chi non pensa di non avere mai tempo per un po’ di attività fisica. L’ideale per interrompere la sedentarietà quotidiana e allontanare la scarsa motivazione che, il più delle volte, abbatte l’entusiasmo nei confronti dell’attività fisica. Basta un minuto per migliorare la salute del proprio corpo. A sottolinearlo sono diversi studi che hanno monitorato nel dettaglio l’efficacia di questa pratica, evidenziando miglioramenti sia per il benessere del sistema circolatorio che respiratorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come vivere più a lungo con gli esercizi fisici da un minuto, lo studio

Articoli correlati

Leggi anche: Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

Longevità: 5 abitudini quotidiane da integrare con naturalezza nella propria routine per vivere meglio e più a lungoQuando si parla di longevità, la genetica conta spesso meno di quanto si pensi: sono soprattutto le abitudini quotidiane a determinare quanto a lungo...

Over 60 THIS 1 Chair Exercise Is BETTER Than WALKING — Surgeon Approved! | Senior Health Tips

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Come vivere più a lungo con gli...

Temi più discussi: Silvio Garattini: come vivere più a lungo (e bene) | Wise; Vivere fino a 100 anni? La medicina di precisione individua i tuoi punti deboli prima che diventino problemi; In palestra per vivere a lungo, nei muscoli il segreto della longevità: quanta forza serve?; Bere caffè per una vita più lunga: lo studio che spiega perché migliora la salute.

I 7 Segreti per Vivere Più a Lungo Scoperti nel 2026Scopri I 7 Segreti per Vivere Più a Lungo Scoperti nel 2026 e migliora la tua longevità con abitudini evidence-based. microbiologiaitalia.it

Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità(Adnkronos) - Avrò una lunga vita oppure no?. È la domanda 'clou' che potrebbe balenare nella mente di chiunque con il passare degli ... tuobenessere.it

Caffeina. MoodMode · News To Me. "Non voglio più vivere". Rocco Siffredi in lacrime: la malattia e le accuse, il terribile sfogo - facebook.com facebook

Buon #8marzo a tutte le #donne! Auguri! Nascere, vivere, crescere e studiare in #pace per costruire un futuro più giusto e umano! #womenday @santegidionews x.com