Come sta Bastoni? Il giocatore sarà valutato domani | ecco le prime sensazioni

Alessandro Bastoni è uscito dal campo al 68’ durante il derby a causa di uno scontro di gioco. La sua condizione sarà valutata domani, mentre le prime sensazioni indicano che non si tratta di un infortunio grave, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali. La partita si è rivelata complicata per l’Inter, con Bastoni che ha avuto un ruolo centrale nel corso della serata.

Come sta Bastoni. Il Derby si è trasformato in una serata complicata per l’ Inter e in particolare per Alessandro Bastoni, costretto a lasciare il campo al 68’ dopo un duro scontro di gioco. Il difensore nerazzurro ha rimediato una forte contusione alla tibia che lo ha obbligato ad abbandonare la partita zoppicando, interrompendo così anzitempo la sua gara nella sfida più sentita della stagione. L’episodio decisivo è arrivato nel corso della ripresa, quando Bastoni si è scontrato duramente a centrocampo con Adrien Rabiot. L’arbitro Daniele Doveri ha estratto il cartellino giallo nei confronti del difensore interista, ma il numero 95 era già a terra dolorante e non ha nemmeno realizzato subito la decisione del direttore di gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

