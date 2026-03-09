Come proteggere il portafoglio dagli choc geopolitici | materie prime oro e bond

In un periodo di crescenti tensioni geopolitiche, i mercati finanziari mostrano segnali di instabilità dovuti a shock energetici e incertezza globale. Per proteggere il capitale, gli investitori considerano strumenti come le materie prime, l’oro e i bond, cercando di ridurre i rischi derivanti da queste turbolenze. La gestione del portafoglio richiede attenzione alle variazioni di mercato e alle strategie di diversificazione.

Ora più che mai, in tempi di scosse geopolitiche, choc energetici e incertezza, va curata la resilienza del portafoglio. Con una raccomandazione: più diversificazione ma niente panic. È un po' la filosofia ricordata da Patrick Brenner, lobal Head of Multi-Asset Investments, e Joven Lee, Multi-Asset Strategist, Schroders, nell'ultimo report datato 9 marzo. IL PORTAFOGLIO «In periodi di incertezza geopolitica e macroeconomica, come quello attuale a seguito degli eventi in Medio Oriente, rafforzano un principio fondamentale dell'allocazione multi-asset: la diversificazione deve essere deliberata e lungimirante», dicono gli esperti.