Canzonissima, il celebre programma di Rai 1, torna in onda sabato 21 marzo 2026 dopo 51 anni dall’ultima edizione. È stato annunciato il cast, ma ora si conosce anche il funzionamento del format, che prevede una selezione di cantanti e esibizioni dal vivo. La trasmissione riprende le modalità storiche, con gare di canto tra vari artisti e momenti di intrattenimento musicali.

Svelato il cast, è tempo di scoprire come funziona Canzonissima, titolo storico di Rai 1 che torna sabato 21 marzo 2026 a distanza di 51 anni dall’ultima edizione. A guidare la gara tra i cantanti ci sarà Milly Carlucci e ogni puntata sarà costruita attorno ad un tema preciso. Gli artisti si sfideranno in: La canzone del cuore: una canzone di altri artisti che ha ispirato la loro carriera;. La dedica: una canzone di altri da dedicare a qualcuno o a qualcosa di speciale;. Il primo successo: il brano del proprio repertorio con cui è iniziato il rapporto con il pubblico;. La rivincita di Sanremo: una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente;. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Come funziona Canzonissima

