Come fa Sabalenka a giocare con l'anello da un milione a Indian Wells | la divertente confessione
Durante il torneo di Indian Wells, Sabalenka ha condiviso una curiosa abitudine: non si separa dall'anello di fidanzamento, un regalo del suo compagno. Nonostante l'impegno sul campo, il gioiello da un milione di dollari resta sempre al suo dito, diventando parte integrante del suo modo di giocare. La tennista ha spiegato questa scelta con una divertente confessione.
Sabalenka non rinuncia al lussuoso anello di fidanzamento ricevuto dal fidanzato Georgios Frangulis nemmeno in campo a Indian Wells.
