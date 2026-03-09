Il Milan ha sconfitto l’Inter per la seconda volta in questa stagione, confermando una vittoria più convincente rispetto all’incontro precedente. La partita si è conclusa con un risultato che ha mostrato una differenza di livello tra le due squadre, con il Milan che ha avuto maggior controllo del gioco e ha trovato più facilmente la rete. La gara si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con il risultato finale.

Il Milan ha battuto l’Inter per la seconda volta in stagione, ma la sensazione è che ci sia riuscito con più facilità rispetto alla partita d’andata. Ci sono diversi aspetti da sottolineare, nella grande prestazione della squadra di Allegri: l’aggressività iniziale nel pressing, il movimento studiato di Estupiñian alle spalle di Luis Henrique, la qualità nella gestione del possesso di Modric e persino il lavoro di sponda di Rafael Leão - che da cavallo zoppo riesce comunque a essere utile alla causa. Si può dire però che il Milan sia stato eccezionale soprattutto nella gestione degli spazi del campo, che gli hanno permesso di generare il contesto più congeniale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come De Winter e Pavlovic hanno cancellato le punte dell'Inter

Articoli correlati

Gol di ‘naso’ di Pavlovic. De Winter scherza: “Bel gol wow. Mi hanno dato l’assist?”Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Milan, Leao accanto a Nkunku. De Winter al posto di Pavlovic. Nel Como c’è Douvikas. Le probabili formazioniComo, 15 gennaio 2026 – La vittoria dell’Inter sul Lecce, ha fatto scivolare momentaneamente a -6 il Milan, mettendo pressione ai rossoneri che...

Aggiornamenti e notizie su Come De Winter e Pavlovic hanno...

Discussioni sull' argomento Gabbia out, nel derby tocca a De Winter: dalle critiche a titolare aggiunto, la crescita esponenziale nel difensore rossonero; Dai campioni come Modric ai giovani come De Winter, Serafini sul Milan di Allegri: Non sarà bello, ma porta i risultati; Milan, le ultime verso l'Inter: Estupinan dal 1', De Winter al centro della difesa; De Winter: Dobbiamo giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato.

Milan, De Winter: Inter? Derby è come dice Leao. Importante per tuttiIl pensiero del calciatore rossonero ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match vinto dal Milan nel primo pomeriggio ... msn.com

KONI DE WINTER A MILAN TV: Avete preso in giro Pavlovic per il gol di naso “Non ho visto, sono contento che ha fatto gol. Mi hanno dato l’assist o no (ride, ndr)”. Per te cos’è il derby Leao dice che è questione di vita o di morte: “Come dice Rafa. I tifosi gli d - facebook.com facebook

Sono molto contento per Koni De Winter. Sta crescendo partita dopo partita, era stato etichettato come un bidone dopo un paio di brutte uscite. Ma nel calcio non è sempre tutto e subito, a volte ci vuole pazienza e la perseveranza per aspettare e rilanciare i gi x.com