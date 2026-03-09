Come a Minneapolis La minaccia di Ilaria Salis sul Regolamento rimpatri Ue
Alle 19, la commissione Libe del Parlamento europeo si riunisce per votare sulla direttiva rimpatri. Ilaria Salis ha espresso una
Alle 19 è previsto il voto della commissione Libe del Parlamento europeo sulla direttiva rimpatri e il testo presentato dall'eurodeputato popolare francese François-Xavier Bellamy dovrebbe avere la meglio su quello presentato dal relatore liberale Malik Azmani, grazie a una maggioranza formata da Ppe, Ecr, Patrioti ed Esn. Questo dovrebbe essere lo schieramento che si sta delineando in vista del voto, che innervosisce, e non poco, i socialisti e la sinistra europea. E a dimostrare che il cambiamento di equilibri di Bruxelles e Strasburgo sia indigesto a chi ha sempre avuto gioco facile nel dettare l’agenda europea emerge dal post di Ilaria Salis pubblicato a poche ore dal voto, dove si delinea una "minaccia" in caso di passaggio del testo con la maggioranza che si sta ipotizzando in queste ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Articoli correlati
Il post delirante di Ilaria Salis sul via libera Ue ai Paesi sicuri: “La disobbedienza civile non è più un’opzione, ma una necessità”La decisione presa a Bruxelles è un grande passo avanti, una conquista per la politica che torna a poter decidere e governare l'immigrazione.
Migranti, associazioni contro direttiva rimpatri Ue: “Rischio Minneapolis”Il nuovo regolamento sui rimpatri forzati in discussione a Bruxelles rischia, secondo numerose associazioni del vecchio continente, di creare nuove...
Una selezione di notizie su Ilaria Salis
Ilaria Salis sulla nuova Flotilla: la sfida annunciata verso CubaUna missione controversa e che farà discutere: Ilaria Salis ha comunicato la decisione di salire sulla nuova Flotilla verso Cuba. newsmondo.it
Ilaria Salis salperà con la flotilla: destinazione CubaÈ la stessa europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra cresciuta a Monza e salita alla ribalta delle cronache internazionali per l’arresto, la detenzione e il processo in Ungheria ad annunciare que ... monzatoday.it