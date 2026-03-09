Colombo il lusso dei filati nobili e soffici per capi eleganti e ultraleggeri dalla bellezza sofisticata
Colombo presenta la sua nuova collezione donna per l’inverno, caratterizzata da filati nobili e morbidi, pensati per capi eleganti e leggeri. La collezione combina materiali naturali con tecniche innovative, creando capi che uniscono comfort e stile. La linea si distingue per la cura nei dettagli e la qualità delle materie prime utilizzate, offrendo un look raffinato e senza tempo.
Racconta l’incontro armonico tra natura ancestrale e innovazione tecnologica, la nuova collezione donna di Colombo, per il prossimo inverno, dove le materie prime naturali vengono potenziate da processi evoluti per offrire benessere, performance e bellezza senza tempo. Un dialogo continuo tra territorio e ricerca, tra gesto artigianale e sapere tecnico, che prende forma in capi pensati per proteggere, accompagnare e valorizzare chi li indossa. Protagonista assoluto è il cappotto sofisticato in Cashmere Gravity, un jersey in 100% cashmere dalla sofficità straordinaria: caldo e avvolgente, ma sorprendentemente leggero. Un paradosso sensoriale: il corpo si sente protetto senza peso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
