Nella 4° Giornata della Serie A Centro del Carrello ok la capolista Bar la Coccinella, 6-2 ai Caplaz, doppietta di Bosi e timbri di Boarini, Mariani e Sgargetta. Lo Zeta Club Ferrara consolida il 2° posto vincendo le scontro diretto contro la Squadra Cuscinetto: avanti 3-0, 4-1 e 5-2, si fa raggiungere sul 5-5, ma la decide Alushi con una punizione a 1’ dal termine. I primi 3 gol sono di A. Mantovani, Fornaio e Vezzani, poi M. Mantovani e ancora Fornaio. Partita in equilibrio tra Bar Duomo e Bello Immobiliare fino al 10’ della ripresa, quando un erroraccio del portiere Veronesi spiana la strada al Bello Immobiliare che va sul 3-1, poi 5-1 e 5-2 finale, tripletta di Uwadia e reti di Vilardi e Nutini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coccinella con 6 gol resta prima. Zeta Club consolida la 2° piazza

