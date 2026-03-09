Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sul clima delle città italiane, con Napoli che si posiziona in una buona posizione. Avellino si colloca a metà graduatoria, secondo i dati raccolti dall’indice del clima. La classifica include diverse città italiane, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione climatica urbana. La pubblicazione fornisce un confronto tra le diverse realtà locali del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, Bologna, Firenze e Torino. Risultato positivo anche per Salerno che risulta 27esima, a metà classifica si colloca invece Avellino che è 51esima. Male Benevento, 97esima, e peggio ancora Caserta, 104esima su 107 posizioni totali. Le migliori performance di Napoli riguardano, tra i parametri che poi compongono la classifica generale, l’escursione termica, i giorni freddi, il soleggiamento, l’umidità, la nebbia, le ondate di calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Clima, la classifica del Sole 24 Ore: Avellino a metà graduatoria

Articoli correlati

Clima, in Italia 1,8 gradi in più in 15 anni. La classifica del Sole 24 Ore: a Bari il meteo migliore, Napoli 24^Bari si conferma la città con il clima migliore d’Italia, mentre Napoli resta tra le prime posizioni della classifica nazionale.

Indice del clima, male Benevento nella classifica del Sole 24 Ore: la situazione degli altri capoluoghi campaniTempo di lettura: < 1 minutoBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima.

Una raccolta di contenuti su Clima la classifica del Sole 24 Ore...

Temi più discussi: A Bari il miglior clima d’Italia, la classifica; Messina 46° in Italia per clima: umidità elevata ed escursione termica tra le più alte in Sicilia; La città con il peggiore clima d'Italia: nessuno avrebbe mai immaginato che fosse al Sud, ma è così; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia.

A Bari c’è il clima migliore d’Italia, ecco perchè. La classifica del Sole 24 oreIl Sole 24 ore ha analizzato la vivibilità delle città dal punto di vista climatico: al primo posto, da tre anni a questa parte, c'è Bari. E sempre al top ci sono altre località costiere di Puglia, Ab ... dire.it

Indice del clima, buona performance per Salerno nella classifica de Il Sole 24 oreSalerno si piazza 27esima nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima confermandosi una delle mete più piacevoli d’Italia per quanto riguarda il benessere climatico. Nella classific ... ondanews.it

Classifica delle città col clima migliore: Bari prima, Roma non è tra le prime 30 - facebook.com facebook

La nuova sfida sui ghiacci di Roberto Ragazzi: 200 km tra neve, freddo e ricerca sul clima x.com