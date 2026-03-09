A Civitanova Alta, sei carabinieri sono stati trasferiti in via Carnia, segnando un cambiamento nell’organizzazione della caserma locale. La decisione interessa le forze dell’ordine impegnate nel controllo e nella gestione della sicurezza della zona. La caserma sta attraversando una fase di riorganizzazione operativa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di tali spostamenti.

La caserma dei carabinieri di Civitanova Alta sta vivendo un momento di transizione operativa che segna una nuova fase per la sicurezza del territorio. A partire da domani, sei militari, compreso il comandante, lasceranno l’immobile di via Montefogliano per stabilirsi provvisoriamente presso il comando di via Carnia a causa di gravi problemi infrastrutturali dell’edificio originario. Questo spostamento temporaneo non comporta interruzioni nel servizio al pubblico o nella ricezione delle denunce, mantenendo attiva anche l’utenza telefonica 0733890114. L’annuncio proviene direttamente dal comando provinciale e chiarisce subito che si tratta di una misura provvisoria finalizzata all’esecuzione di lavori di adeguamento necessari per risolvere le criticità strutturali della sede storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova Alta: 6 carabinieri trasferiti in via Carnia

Articoli correlati

Civitanova, notte di disordini: minacce a Polizia e Carabinieri, due giovani deferiti. Cresce l’allarme “malamovida”.Civitanova Marche è stata teatro, nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026, di un episodio di disordine pubblico che ha visto coinvolti un gruppo di...

Sanremo, sicurezza e stile: i Carabinieri in alta uniforme veglianoTra musica, emozioni e folla festante, la loro figura resterà una certezza: elegante, discreta e sempre al servizio della comunità sanremese.

Una raccolta di contenuti su Civitanova Alta

Discussioni sull' argomento Furto al centro commerciale. Shopping gratis di vestiti. Denunciata una ventenne; Furto al Cuore Adriatico, denunciata 20enne. Guida in stato di ebbrezza, condannato: un 35enne va in carcere; Contrasto a spaccio e consumo droga: operazioni dei Carabinieri a Civitanova Marche e Montecassiano; Civitanova Marche, un arresto e una denuncia per furto aggravato.

Ieri pomeriggio ho avuto il piacere di partecipare, in qualità di Presidente del Consiglio, all'inaugurazione di "Essenze Femminili", l'evento organizzato dalla Pro loco Civitanova Alta APS presso lo spazio Multimediale di San Francesco a Civitanova Alta. L'ap - facebook.com facebook