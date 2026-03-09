Dal 13 al 15 marzo 2026, lo Spazio Diamante in via Prenestina 230B ospita lo spettacolo teatrale “CIVICO 33 – Monologhi di donne”. L’evento presenta diverse donne che si alternano sul palco con monologhi che raccontano le loro esperienze e storie. La rappresentazione mette in evidenza le voci femminili attraverso una serie di interpretazioni in scena.

Cosa: Lo spettacolo teatrale “CIVICO 33 – Monologhi di donne”.. Dove e Quando: Spazio Diamante (Via Prenestina, 230B), dal 13 al 15 marzo 2026.. Perché: Un ritratto tragicomico dell’universo femminile che esplora coraggio, ironia e le sfide del quotidiano con sensibilità.. Un crocevia di storie femminili. Torna in scena a Roma, per la terza stagione consecutiva, un progetto teatrale che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di unire il sorriso alla riflessione profonda. “CIVICO 33 – Monologhi di donne”, tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta, si prepara a occupare il palcoscenico dello Spazio Diamante con la grinta e l’autenticità che hanno caratterizzato le sue precedenti rappresentazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Civico 33 allo Spazio Diamante: le voci delle donne in scena

