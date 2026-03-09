Cittadinanze vendute l’inchiesta sulle tangenti e i falsi documenti approda al riesame

L'inchiesta sulle cittadinanze italiane vendute a cittadini brasiliani in cambio di denaro è arrivata al tribunale del riesame. La Procura ha accusato di aver favorito l'ottenimento fraudolento di documenti e tangenti. Le indagini hanno portato alla luce presunte irregolarità legate alla concessione delle cittadinanze e ora il procedimento passa sotto il giudizio del tribunale.

Prime udienze per valutare le richieste di arresto: tra gli indagati funzionari comunali, vigili urbani, titolari di agenzie e il sindaco di Camastra È approdata al tribunale del riesame l’inchiesta sulle cittadinanze italiane che, secondo la Procura, sarebbero state “vendute” a cittadini brasiliani in cambio di denaro. Oggi si sono svolte le prime udienze davanti ai giudici che dovranno decidere se accogliere le richieste di arresto e di altre misure cautelari avanzate dal procuratore Giovanni Di Leo. Le insistenze sul sindaco di Comitini (ignaro) e la busta con 50 euro per la carta di identità: così si diventa "italiani" "Tangenti per la... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Chiusa l’inchiesta sulle cittadinanze “vendute” ai brasilianiUn’indagine della Procura di Agrigento ha portato alla conclusione delle indagini su un presunto sistema di corruzione e falso finalizzato al... Leggi anche: Chiusa l'inchiesta sulle cittadinanze "vendute" ai brasiliani: in 22 rischiano il processo