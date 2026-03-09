A Città Alta ci sono attualmente sette iscritti per la scuola primaria, ma si assicura che il percorso si realizzerà comunque, con l’obiettivo di potenziare i servizi dedicati. La dirigente dell’Istituto comprensivo «Donadoni» ha dichiarato che stanno facendo di tutto per avviare la classe prima a settembre, nonostante le iscrizioni siano ancora poche.

I NUMERI. La dirigente dell’Ic «Donadoni» Micco: «Di tutto per far partire la classe prima a settembre». Navetta per chi frequenta e orari più «flessibili». Dal tempo pieno anche il venerdì al posticipo, l’Istituto comprensivo «Donadoni» mette in campo una serie di azioni per rafforzare la proposta educativa in Città Alta, accogliendo le richieste arrivate dai genitori. E nel rilanciare la scuola «Ghisleni» del centro storico che vive gli effetti dell’inverno demografico con appena sette iscritti alla primaria per il prossimo anno scolastico, la dirigente scolastica Rita Micco assicura che «si sta facendo di tutto per far partire la classe prima a settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Città Alta, per ora solo 7 iscritti. «Ma la primaria si fa, potenziamo i servizi»

