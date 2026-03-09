CISAL Catania | nuova sede servizi e diritti per tutti

La CISAL Catania inaugura una nuova sede in Corso Martiri della Libertà 14, offrendo servizi e tutela dei diritti ai lavoratori della zona. La decisione è stata comunicata dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, che ha pianificato l’apertura di questa struttura per migliorare l’assistenza e la rappresentanza sul territorio. La sede sarà operativa a partire dalla prossima settimana.

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISAL) sta per aprire un nuovo presidio operativo nel cuore di Catania, in Corso Martiri della Libertà numero 14. L'evento ufficiale è fissato per giovedì 12 marzo 2026 alle ore 11:30, segnando una tappa fondamentale nella strategia di espansione territoriale dell'organizzazione sindacale etnea. Questa nuova struttura non rappresenta semplicemente un cambio di indirizzo, ma l'inizio di una fase di consolidamento avviata ufficialmente a giugno 2024 e proseguita con il Congresso Provinciale del 17 ottobre 2025. La sede ospiterà servizi di assistenza fiscale, orientamento al lavoro e supporto previdenziale per lavoratori e pensionati.