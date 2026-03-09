Cisal Catania inaugura la nuova sede territoriale in corso dei Martiri della Libertà

Giovedì 12 marzo 2026 alle 11:30 si terrà l'inaugurazione della nuova sede territoriale della CISAL Catania in Corso Martiri della Libertà. L’evento segna l’apertura di uno spazio dedicato alle attività sindacali nella zona e coinvolge rappresentanti dell’organizzazione e autorità locali. La cerimonia si svolgerà alla presenza di alcuni invitati e prevede un breve intervento di benvenuto.

Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 11:30 sarà inaugurata la nuova sede della CISAL Catania, situata in Corso Martiri della Libertà n. 14, scala A, secondo piano. Un momento significativo per la Confederazione che segna una nuova fase di crescita e consolidamento sul territorio etneo. Alla cerimonia inaugurale prenderà parte il Segretario Generale della CISAL, avv. Francesco Cavallaro, insieme ad altri componenti della Segreteria Confederale. La sede sarà inoltre benedetta da padre Alfio Carbonaro, sacerdote della Diocesi di Catania e direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro. L’apertura della nuova sede rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio dell’organizzazione sindacale etnea, avviato nel giugno 2024 e proseguito con il Congresso Provinciale del 17 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

