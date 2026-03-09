Ciro Grassia | 9 mesi di latitanza arrestato nel cuore

Nella giornata del 9 marzo 2026, sotto una pioggia incessante, le forze dell’ordine hanno catturato Ciro Grassia, il boss del clan Rinaldi che era in fuga da nove mesi. L’arresto è avvenuto nel centro della città, dove Grassia è stato intercettato e fermato in un’operazione che ha portato alla sua cattura.

La pioggia battente di questo lunedì 9 marzo 2026 ha accompagnato l'arresto di Ciro Grassia, il boss latitante del clan Rinaldi. I carabinieri hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la corte d'appello di Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L'uomo era scomparso dalle reti investigative da giugno 2025, dopo essersi sottratto a un controllo nella sua abitazione. Per nove mesi le indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno lavorato per rintracciare la sua posizione esatta. Oggi, i militari hanno individuato il soggetto proprio nel territorio dove manteneva il comando delle attività criminali del gruppo.