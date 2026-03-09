Cirelli | Black Silver e Gold Tre nuove linee per il 2026

La Cirelli Motor Company, azienda italiana con sede in Lombardia, ha presentato tre nuove linee di veicoli per il 2026, denominate Black, Silver e Gold. La società ha comunicato una significativa riorganizzazione della gamma di auto importate dalla Cina, senza fornire dettagli sui modelli o sulle caratteristiche specifiche di ciascuna linea. L’annuncio riguarda principalmente l’ampliamento dell’offerta e la strategia di mercato futura.

La Cirelli Motor Company, realtà italiana con sede in Lombardia, ha annunciato una profonda riorganizzazione della propria gamma di veicoli importati dalla Cina. L’obiettivo è lanciare ad aprile 2026 tre nuove linee distinte per colore dello scudetto: Black, Silver e Gold. Tre modelli inediti, denominati 3punto3, 5punto5 e 7punto7, saranno presentati ufficialmente nei prossimi mesi. Questa mossa strategica non si limita a un semplice aggiornamento di listino. L’azienda punta a differenziare chiaramente le versioni dei veicoli attraverso l’estetica del logo, rendendo immediata l’identificazione delle caratteristiche tecniche. La linea Black offre otto modelli essenziali, la Silver introduce i nuovi arrivi e la Gold racchiude i top di gamma con tecnologia ibrida avanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

