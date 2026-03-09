Circumvesuviana i pendolari scrivono alla Regione | Fate presto la ferrovia è allo sfascio

I pendolari della Circumvesuviana hanno scritto alla Regione per chiedere interventi immediati sulla linea, che secondo loro si trova in condizioni molto precarie. I comitati dei viaggiatori sottolineano i continui disagi e la necessità di un intervento rapido, evidenziando come la situazione attuale stia peggiorando di giorno in giorno. La richiesta è di interventi concreti per migliorare il servizio e la sicurezza dei passeggeri.

Secondo i comitati, gli episodi registrati negli ultimi giorni - tra guasti ai convogli e soppressioni di corse - confermerebbero una situazione di crisi strutturale della rete I comitati dei pendolari della Circumvesuviana tornano a denunciare i disagi sulla rete vesuviana gestita da Eav e chiedono un intervento urgente delle istituzioni. In una lettera aperta dal titolo "Fare presto!" i rappresentanti dei gruppi civici si rivolgono alla Commissione europea, al ministero delle Finanze, alla procura generale della Corte dei Conti, al prefetto di Napoli, al presidente della Regione Campania e all'assessore regionale ai Trasporti. A... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Lettera dei comitati pendolari della Vesuviana alla Regione: “Fate presto” Leggi anche: Circumvesuviana, la lettera aperta dei pendolari: “Servono atti concreti e trasparenza” Tutti gli aggiornamenti su Circumvesuviana i pendolari scrivono... Discussioni sull' argomento Circumvesuviana, pendolari contro Eav: Dieci anni di promesse mancate; Circumvesuviana, i pendolari accusano Eav: Dopo dieci anni solo annunci e promesse tradite. Circumvesuviana, i comitati dei pendolari scrivono a Regione e Ue: «Fate presto»Napoli - Un appello urgente alle istituzioni, italiane ed europee, per fermare quello che i pendolari definiscono da anni lo sfascio della Circumvesuviana. cronachedellacampania.it Circumvesuviana, i pendolari scrivono alla Regione: Fate presto, la ferrovia è allo sfascioSecondo i comitati, gli episodi registrati negli ultimi giorni - tra guasti ai convogli e soppressioni di corse - confermerebbero una situazione di crisi strutturale della rete ... napolitoday.it #Cronaca Circumvesuviana al collasso, l’ira dei pendolari arriva in Europa: “Oltre un miliardo speso, ma il servizio è un incubo” - facebook.com facebook Napoli, Sangiuliano: Circumvesuviana non degna di paese civile x.com