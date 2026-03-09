Circola una voce romantica | Mancini potrebbe allenare Sampdoria e Al Sadd contemporaneamente

Una voce si diffonde nel mondo del calcio, suggerendo che Roberto Mancini potrebbe assumere il ruolo di allenatore sia della Sampdoria che dell'Al Sadd contemporaneamente. La notizia si fa insistente e ripetitiva, alimentando le conversazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Per ora, si tratta solo di indiscrezioni senza conferme ufficiali.

La voce circola di nuovo, insistente come un refrain estivo: Roberto Mancini potrebbe tornare sulla panchina della Sampdoria. L'ex commissario tecnico dell'Italia campione d'Europa nel 2021 sembra essere il nome forte per risollevare i blucerchiati in difficoltà, ora a un passo dalla zona retrocessione in Serie B. Forse è rimasto un briciolo di romanticismo, quel qualcosa di bello che invita a sognare. Dopo l'addio di Gregucci e Foti, la società è in cerca di un timoniere capace di evitare un'altra stagione da incubo. La scorsa annata si era chiusa con la retrocessione sul campo, poi evitata grazie a una riammissione d'ufficio, e alla vittoria dei playout contro la Salernitana.