Cipro e Turchia sono al centro di tensioni nel Mediterraneo, con l’Italia, la Francia, la Grecia e la Spagna che hanno inviato mezzi navali nell’area. Il governo cipriota ha evidenziato la mobilitazione europea, sottolineando l’impegno dei paesi coinvolti. La presenza navale si inserisce in un quadro di monitoraggio e risposta alle attività nella regione.

Grazie a Italia, Francia, Grecia e Spagna. Il governo di Cipro mette l’accento sulla mobilitazione europea, dopo l’invio da parte dei quattro paesi di mezzi navali nell’isola all’estremo est del Mediterraneo. Un atteggiamento che è legato a doppia mandata al futuro europeo non solo di Nicosia, ma collettivo. Nelle stesse ore in cui il presidente cipriota Nikos Christodoulides riceveva Emmanuel Macron e e Kyriakos Mitsotakis, le difese della Nato intercettavano un missile iraniano nei cieli turchi. Si tratta del secondo caso in pochissimi giorni che rafforza gli interrogativi già in seno all’alleanza. Il secondo missile iraniano. Partiamo dall’attacco, portato ad un membro della Nato, per mezzo di un missile balistico lanciato dall’Iran nello spazio aereo turco. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cipro e Turchia, i fronti caldi della Nato nella partita iraniana

