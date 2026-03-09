Cinquant’anni dal disastro del Cermis | Il Trentino non dimentica

Il 9 marzo 1976 il Cermis fu teatro di una tragedia che lasciò un segno indelebile nella comunità trentina. In quella giornata, un incidente causò la morte di diverse persone, lasciando un vuoto difficile da colmare. A cinquant’anni di distanza, questa data viene ricordata come un momento di riflessione e di memoria collettiva per gli abitanti del territorio.

“Il Trentino non dimentica il 9 marzo 1976, quando la nostra comunità fu segnata dalla prima delle tragedie avvenute sul Cermis: due profonde ferite che sono vive e presenti nella memoria collettiva della nostra terra. Rinnoviamo il ricordo delle vittime e la nostra vicinanza alle loro famiglie”. Con queste parole il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ricordato le vittime dei fatti accaduti a Cermis esattamente cinquant’anni fa, il 9 marzo 1976. E ancora: “Proprio da episodi come questi il nostro territorio ha cercato di imparare, rafforzando nel tempo una cultura della prevenzione, della sicurezza e della responsabilità. Un... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Altre Indagini: il disastro del CermisStefano Nazzi racconta di quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi di una funivia in Trentino, il 3 febbraio 1998 Il 3 febbraio 1998 la...

Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia.

Una raccolta di contenuti su Cinquant'anni dal disastro del Cermis...

Temi più discussi: Seveso, cinquant'anni fa il disastro della diossina: Sette giorni prima di dare l'allarme, poi un braccio di ferro politico. Così siamo riusciti a non radere al suolo tutto; Non servono solo le regole; Cinquant’anni dal primo disastro del Cermis: Prima la frenata, poi la pausa di un minuto e infine il salto nel vuoto; 50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordo.

50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordoA cinquant’anni dal disastro del 1976, il monte Cermis resta un luogo di memoria, quella del 9 marzo 1976 non fu che la prima di due tragedie diverse, unite dallo stesso scenario e dallo stesso dolore ... rtl.it

Seveso, cinquant'anni fa il disastro della diossina: «Sette giorni prima di dare l'allarme, poi un braccio di ferro politico»Giuseppe Guzzetti, segretario della Dc e poi al vertice della Regione, ricorda la «battaglia politica e civile per tutelare migliaia di persone» ... msn.com

Cinquant minuti al telefono per salvare una vita: i Carabinieri di Misilmeri hanno scongiurato un tentativo di suicidio. Un operatore della Centrale Operativa ha instaurato un dialogo empatico con l’uomo, convincendolo a desistere dal gesto estremo. - facebook.com facebook

Cinquant’anni di medicina e dermatologia: medaglia d’oro al dottor Pierangelo Giorio x.com