Nel pomeriggio di oggi sulla superstrada 36 a Cinisello Balsamo si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir, tre auto e un furgone. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Sette persone sono state portate in ospedale, ma nessuna ha riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Milano, 9 marzo 2026 – Un incidente nel pomeriggio alle porte di Milano tra un tir, tre auto e un furgone: sette persone sono rimaste ferite, nessuna fortunatamente in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 tra la statale 36 e la Tangenziale Nord (A52) in direzione Milano. I mezzi intervenuti . Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica: i feriti, cinque uomini e due donne tra i 38 e gli 86 anni, sono stati trasportati in codice verde e giallo negli ospedali Bassini di Cinisello Balsamo e al San Raffaele di Milano. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco con diverse squadre, tra cui il nucleo specializzato Nbcr, per le verifiche sul serbatoio a Gpl del mezzo pesante coinvolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, schianto fra tre auto, un Tir e un furgone sulla superstrada 36: sette feriti

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti

Calco, schianto fra un tir e tre auto sulla ex statale 36: morti Mirco Formenti e Francesco Bonfanti. A Merate 19enne sbalzata dalla moto: è graveCalco (Lecco), 25 febbraio 2026 – Uno scontro frontale, e una carambola che ha coinvolto altre due auto e un camion, sfociata in un bilancio tragico:...

Contenuti utili per approfondire Cinisello Balsamo

Argomenti discussi: Incidente tram a Milano, il modello di ultima generazione Tramlink; Milano, scontro tra autobus e moto: 4 persone in ospedale.

Cinisello Balsamo, giallo nell’hotel: donna cade dal secondo piano. Chi era nella stanza l’ha soccorsa per poi dileguarsiCinisello Balsamo (Milano) – La caduta da un balcone del secondo piano di un hotel. Un volo di oltre dieci metri e lo schianto sulla rampa laterale di accesso ai box. La donna, trentenne di origine ... ilgiorno.it