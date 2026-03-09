Cile con l' 8 marzo oltre 40mila donne in piazza per i propri diritti

Domenica 8 marzo decine di migliaia di donne hanno sfilato a Santiago e in diverse altre città del Cile per rivendicare i propri diritti. La manifestazione ha assunto un significato particolare in vista dell' insediamento del leader di estrema destra José Antonio Kast, che assumerà la presidenza mercoledì 11 marzo segnando la più netta svolta a destra del Paese dalla fine della dittatura militare. Con bandiere, striscioni e slogan come "Unite contro il fascismo" e " Preparate la resistenza contro Kast ", una marea viola ha invaso le strade della capitale cilena. Secondo le prime stime della polizia, alla manifestazione avrebbero partecipato 40mila persone, ma le organizzazioni sociali hanno affermato che la cifra definitiva è stata ancora maggiore.