Ciclone Harry | anticipo comunale per salvare il quartiere marinaro

Il quartiere marinaro di Catanzaro Lido sta affrontando una crisi economica a causa dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry, che ha provocato ingenti danni alle attività produttive locali. Per cercare di salvare il quartiere, il comune ha messo in atto un anticipo di fondi destinati al settore. La situazione resta critica e le ripercussioni sono visibili nelle attività quotidiane della zona.

Il quartiere marinaro di Catanzaro Lido si trova al centro di una crisi economica innescata dal passaggio del ciclone Harry, che ha lasciato dietro di sé danni ingenti alle attività produttive locali. Il consigliere comunale Sergio Costanzo ha lanciato una proposta operativa per il Sindaco Nicola Fiorita: anticipare risorse proprie del Comune per dare ossigeno immediato agli imprenditori della zona costiera. Mentre i canali istituzionali nazionali e regionali sono bloccati da procedure burocratiche lente, la richiesta è chiara: stanziare un importo stimato in qualche centinaio di migliaia di euro come anticipo finanziario recuperabile solo dopo l'erogazione dei fondi superiori.