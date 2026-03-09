Ciclista in contromano sulla provinciale a Valmadrera | choc all' inceneritore

Un ciclista è stato visto in contromano sulla strada provinciale ex SS639 a Valmadrera, nel tratto di via Como vicino all’inceneritore. L’avvistamento è avvenuto lungo la provinciale che collega le località dei Laghi di Pusiano e di Garlate, in direzione di Lecco. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti che transitavano in quel momento.

Il tratto di via Como è percorso ogni giorno da numerosi mezzi pesanti diretti alle aziende della zona. Non è la prima volta che si registrano episodi pericolosi sulle strade della provincia Ancora un allarme sulle strade lecchesi. Un ciclista è stato avvistato in contromano lungo la strada provinciale ex SS639 "dei Laghi di Pusiano e di Garlate" a Valmadrera, nel tratto di via Como in direzione Lecco, all'altezza del forno inceneritore. Il tratto in questione è tutt'altro che secondario: quella coinvolta è un'arteria a scorrimento sostenuto che collega i comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera tra di loro e con il capoluogo, e che registra un traffico elevato, anche di camion e automezzi commerciali, grazie alla notevole concentrazione di attività produttive presenti in quell'area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

