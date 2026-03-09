Ci sono locali che regalano l' alcol FdI chiede controlli severi in via Gallucci

Il partito Fratelli d’Italia ha chiesto controlli più severi in via Gallucci, dove alcuni locali offrono alcolici di benvenuto gratuiti e bevande a prezzi molto bassi con promozioni allettanti. Queste offerte attirano principalmente giovani e sollevano preoccupazioni sulla qualità delle bevande e sulla sicurezza dei clienti. La richiesta mira a verificare che siano rispettate le normative vigenti.

"In via Gallucci ci sono locali che regalano alcolici di benvenuto e somministrano drink a prezzi fuori mercato con promozioni che, oltre a lasciarci perplessi sulla qualità di ciò che viene venduto, attirano una clientela di giovanissimi. Sono questi gli stessi locali davanti ai quali si creano situazioni di disagio, risse e schiamazzi. In un contesto del genere è necessario effettuare una verifica soprattutto in termini di somministrazione di alcolici ai minori; pertanto sollecitiamo l’assessorato competente e la Polizia locale ad attivarsi per verificare i comportamenti di chi, anche tramite social, sponsorizza promozioni come "un drink 3... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

