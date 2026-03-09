Ci sono esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo?

Buon pomeriggio. Un utente ha chiesto se esistano esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo. Ha spiegato che suo fratello presenta un disturbo dello spettro autistico grave e ha chiesto informazioni a riguardo. La domanda riguarda la possibilità di identificare, prima della gravidanza, eventuali rischi genetici legati all’autismo.

Buon pomeriggio dottore, mio fratello ha un disturbo dello spettro autistico grave. Ora che io e mio marito stiamo cercando un bambino, vorrei sapere se esistono test genetici specifici che possiamo fare prima del concepimento per capire se sono portatrice di qualche variante legata a questa condizione. Grazie mille Buongiorno signora, certamente esistono test genetici di questo tipo. A questi test dovrebbe innanzitutto sottoporsi suo fratello e, se positivi, sarebbe necessario estendere l’analisi al resto della famiglia. Le consiglio di parlarne con il genetista che segue suo fratello. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ci sono esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo?” Aggiornamenti e contenuti dedicati a sono esami Discussioni sull' argomento Quasi due anni di attesa per un test genetico: Senza una diagnosi mia figlia non si può curare; Ci sono esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo?; La biopsia liquida con IA che individua fibrosi e cirrosi prima dei danni gravi; Il caso della paziente da due anni in attesa di un referto genetico, La Vardera presenta un'interrogazione. Il Napoli, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto quali sono le condizioni di Vergara e qual è l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto. “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital ch - facebook.com facebook Neko Health è una clinica che utilizza elettrocardiogrammi, esami del sangue e uno scanner cutaneo per individuare vari problemi cardiovascolari e metabolici latenti, valutare il rischio di sviluppare il diabete e identificare nei sospetti. Ecco cosa ho scoperto x.com