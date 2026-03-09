Ci sono esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo?

Buon pomeriggio, mi chiedo se esistano esami genetici preconcezionali che permettano di valutare il rischio di autismo. Un familiare ha un disturbo dello spettro autistico grave, e questa domanda nasce dalla volontà di comprendere se sia possibile identificare in anticipo eventuali rischi genetici prima di una gravidanza. La questione riguarda le tecniche disponibili e il loro utilizzo in ambito preventivo.

Buon pomeriggio dottore, mio fratello ha un disturbo dello spettro autistico grave. Ora che io e mio marito stiamo cercando un bambino, vorrei sapere se esistono test genetici specifici che possiamo fare prima del concepimento per capire se sono portatrice di qualche variante legata a questa condizione. Grazie mille Buongiorno signora, certamente esistono test genetici di questo tipo. A questi test dovrebbe innanzitutto sottoporsi suo fratello e, se positivi, sarebbe necessario estendere l’analisi al resto della famiglia. Le consiglio di parlarne con il genetista che segue suo fratello. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

