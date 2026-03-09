Chivu | Vincendo non cambiava nulla Il rigore? Esiste un Var che ha fatto un check almeno credo

L'allenatore dell'Inter ha commentato la sconfitta nel derby, affermando che vincere non avrebbe cambiato nulla e facendo riferimento a un rigore verificato dal VAR, anche se sembra che il controllo sia stato eseguito. Ha aggiunto che la squadra è stata sporca nel gioco e ha evidenziato alcuni aspetti della partita, senza entrare in dettagli sulle motivazioni.

Stesso risultato, stesso esito, stessa amarezza. Cristian Chivu perde il secondo derby su due da allenatore dell'Inter, vede avvicinarsi il Milan da un potenziale -13 ad un vantaggio sulla seconda in classifica quasi dimezzato (-7) e analizza così il ko dei nerazzurri: "Il primo tempo è stato sottotono, subendo il loro gol. Nel secondo abbiamo alzato i giri e a tratti ci siamo riusciti con qualche occasione. Alla fine abbiamo provato ad accerchiare quel blocco basso cambiando anche modulo, ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Siamo stati sporchi, giocato male, ci siamo arrampicati e i nostri cross sono diventati tiri al bersaglio per i loro difensori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chivu: “Il tocco di mano di Ricci? Mi hanno detto che il Var ha fatto un check, io penso alla prestazione”A Dazn: "Penso alla prestazione, ci sono ancora dieci partite da fare, bisogna prendersi anche quello che di buono abbiamo fatto finora".

