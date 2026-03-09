Chivu conta su Lautaro Martinez e Thuram per le prossime partite tra Atalanta e Fiorentina. I due attaccanti sono pronti a scendere in campo come titolari, secondo quanto si apprende. La loro presenza potrebbe essere determinante nelle strategie della squadra, che si prepara alle sfide imminenti. Il ritorno di Lautaro e Thuram è previsto in una fase cruciale del campionato.

Inter News 24 Chivu si aggrappa a Lautaro Martinez e Thuram: tra Atalanta e Fiorentina pronto il ritorno dei due attaccanti titolari. Il risveglio post-Derby accende i riflettori sulla crisi offensiva dell’ Inter di Cristian Chivu, rimasta a secco nella sfida decisiva contro il Milan. Senza il capitano Lautaro Martinez, la coppia giovane composta da Pio Esposito e Bonny ha fatto “scena muta”, non riuscendo a scalfire la difesa di Allegri e lasciando i nerazzurri fermi a 67 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter «”Attacco Inter sotto processo: «Pio Esposito e Bonny non pungono, Lautaro e Thuram restano indispensabili». Il Corriere dello Sport analizza il digiuno da Derby”». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu si aggrappa a Lautaro e Thuram: ecco quando è previsto il ritorno della Thu-La. E c’è un dato clamoroso

