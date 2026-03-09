Chivu rianima l’Inter | messaggio chiaro alla squadra post derby C’è un solo obiettivo da qui a maggio

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Chivu ha inviato un messaggio alla squadra, sottolineando la determinazione a conquistare scudetto e Coppa Italia entro la fine della stagione. La squadra si sta preparando per le prossime sfide, con un focus centrale su questi obiettivi. La comunicazione di Chivu è stata chiara e diretta, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Inter News 24 Chivu è già oltre il derby perso contro il Milan: l’obiettivo da qui a fine stagione è portare a casa scudetto e Coppa Italia. Il risveglio post-Derby in casa Inter è intriso di amarezza, non solo per il settimo incrocio consecutivo senza vittoria nella stracittadina, ma per una prestazione che ha mostrato una capolista lontana dalla sua versione migliore. Nonostante la sconfitta per 1-0, i nerazzurri mantengono i loro 67 punti, ma il vantaggio sul Milan si è ridotto, riaccendendo un campionato che sembrava chiuso. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu, il peso delle assenze e il settimo Derby tabù: lontani dalla miglior versione. 🔗 Leggi su Internews24.com

