Dopo il derby tra Milan e Inter, l’allenatore nerazzurro ha commentato la prestazione della squadra, affermando che potevano e dovevano fare meglio. Ha aggiunto che, nonostante qualche errore, è importante non dimenticare cosa hanno fatto finora. La sua analisi si è concentrata sull’andamento della partita e sulla condizione generale della squadra, senza entrare in dettagli specifici.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Ci dispiace. Abbiamo fatto un primo tempo sotto tono. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e l'intensità abbiamo creato qualcosina ma non siamo stati in grado di pareggiare. Potevamo e dovevamo far meglio, avevamo bisogno di maggior lavoro da parte degli attaccanti, abbiamo provato anche a cambiare modulo e alzare la pressione, non è bastato e non dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto, dobbiamo rimanere ed esser competitivi, bisogna reagire e vincere la prossima gara che è la più importante". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chivu dopo il derby Milan-Inter: “Potevamo e dovevamo fare meglio. Ma non dimentichiamo …”

Leggi anche: Milan-Inter, Chivu nel postpartita: “Dovevamo fare meglio”

Mkhitaryan da leader: «Avvio di stagione? Non abbiamo iniziato male, ma potevamo fare meglio. Dobbiamo lottare per i posti più alti. Champions? Non dimentichiamo il percorso»Lunga e profonda l’intervista concessa da Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ai canali di Cronache di Spogliatoio.

Una selezione di notizie su Chivu dopo il derby Milan Inter....

Temi più discussi: Chivu: Vincendo non cambiava nulla. Il rigore? Esiste un Var che ha fatto un check, almeno credo...; Derby Milan-Inter, Chivu: Serve continuità, confermare la nostra identità; Milan-Inter, rigore non dato ai nerazzurri? Chivu chiede spiegazioni a Saelemaekers, cosa è successo; Inter: Chivu ha deciso la formazione anti-Milan ma c'è ancora un dubbio.

Milan-Inter, Chivu: Siamo a +7, vincendo non cambiava nulla. Il rigore? No commentA San Siro il derby è ancora del Milan. Finisce 1-0 come all'andata, quando a decidere fu Pulisic. E dopo 15 gare utili di fila e otto successi consecutivi in campionato, l'Inter torna a perdere in Se ... sport.sky.it

Milan-Inter rivivi la diretta Serie A: Allegri vince il derby contro ChivuIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

10 punti per il Milan, 1 solo per l'Inter Il Milan vince un altro derby e tiene vivo il campionato - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Milan-Inter 1-0 x.com