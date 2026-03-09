Chiude il ponte Bonaparte | fino a settembre rivoluzione nella viabilità a Lodi

Da oggi il ponte Napoleone Bonaparte a Lodi è chiuso al traffico veicolare e resterà così fino a settembre. La chiusura riguarda tutti i mezzi e avrà un impatto sulla viabilità della città, che subirà modifiche temporanee nelle rotte principali. La decisione è stata comunicata alle autorità e ai cittadini, che dovranno adottare percorsi alternativi fino alla riapertura prevista.

Lodi, 9 marzo 2026 – L'attesa sta per finire: da oggi il ponte Napoleone Bonaparte chiuderà a ogni tipo di veicolo. Un provvedimento che resterà in vigore fino all'11 settembre e che promette di rivoluzionare la quotidianità di migliaia di lodigiani. L'intervento, necessario per la messa in sicurezza della sponda sinistra dell'Adda contro le piene, comporterà una trasformazione radicale della viabilità. I lavori interesseranno direttamente la struttura storica, rendendo incompatibile la presenza di mezzi privati con le operazioni di cantiere. La mappa dei provvedimenti Ecco la mappa dei provvedimenti: in via Cavallotti è istituito l'obbligo...