Chieti | il centrodestra sceglie il candidato in pochi giorni

A Chieti, il centrodestra sta per annunciare il candidato sindaco unico entro pochi giorni. I rappresentanti dei principali partiti della coalizione si sono incontrati recentemente per concordare una strategia condivisa in vista delle elezioni di maggio. La decisione sarà comunicata prossimamente, mentre la campagna elettorale si avvicina.

A Chieti il centrodestra si prepara a nominare un candidato sindaco unitario entro pochi giorni. La coalizione ha riunito i rappresentanti dei partiti principali per definire una strategia comune in vista delle elezioni di maggio. L'incontro politico svoltosi stamattina ha la presenza di Antonio Tavani, Daniele D'Amario, Maurizio Bucci e Valentino Di Carlo. L'obiettivo è presentare un progetto condiviso che restituisca alla città il ruolo di capoluogo regionale. Il Vertice della Coalizione. La riunione del tavolo politico ha segnato una fase cruciale per le prossime amministrative. I dirigenti hanno discusso il percorso necessario per arrivare alla scelta definitiva del nome del candidato.