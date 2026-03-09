Il 10 marzo all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti si terrà un incontro dedicato alla separazione delle carriere nella magistratura, durante il quale esperti discuteranno delle modifiche previste dalla recente riforma. L’appuntamento vedrà la partecipazione di professionisti del settore legale che approfondiranno gli aspetti tecnici e le implicazioni di questa riforma. L’evento si svolge in un contesto di analisi e confronto tra addetti ai lavori.

Un incontro di approfondimento sulla separazione delle carriere nella magistratura è in programma per il 10 marzo presso l’Università Gabriele d’Annunzio a Chieti. L’iniziativa, promossa da Fuci Chieti e Pastorale universitaria con la collaborazione dell’Ucsi, mira a fornire chiarezza ai cittadini prima del voto referendario. L’appuntamento si terrà alle ore 18 nell’Aula Multimediale del Rettorato, offrendo uno spazio di confronto qualificato su una riforma che potrebbe ridisegnare i fondamenti del sistema giudiziario italiano. La presenza di esperti come Giampiero Di Plinio e Ciro Riviezzo garantisce un livello tecnico elevato per analizzare le implicazioni della proposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti: esperti smontano la riforma della magistratura

Articoli correlati

Chieti decide: riforma costituzionale sotto esame con Bindi e espertiChieti si prepara a diventare un epicentro del dibattito sul referendum costituzionale.

Catanzaro: analisi post-Carrara, 3 esperti smontano la partitaLa serata di mercoledì 4 marzo 2026 si preannuncia densa per gli appassionati di calcio, con l'atteso appuntamento dello studio giallorosso dedicato...

Le parole giuste per spiegare la riforma della giustizia