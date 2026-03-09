Chiara Mazzel come Federica Brignone | Italia ancora d'oro nel SuperG alle Paralampiadi di Milano Cortina

Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG alle Paralimpiadi di Milano Cortina, confermando il successo dell’Italia in questa disciplina. La atleta si è distinta per la velocità e la precisione sulla pista, portando a casa il risultato più alto nella gara di sci paralimpico. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, tutte impegnate nelle proprie discipline.

Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina nel SuperG. La campionessa azzurra è riuscita così a vincere la sua seconda medaglia in queste edizioni, raccogliendo virtualmente il testimone lasciato da Federica Brignone che aveva trionfato nella medesima specialità solo qualche settimana fa.