Il Ghost Pairing è una truffa che circola su WhatsApp, coinvolgendo chiamate spam seguite da messaggi-trappola. Questa tecnica permette ai malintenzionati di ottenere l’accesso all’account delle vittime, senza che queste si rendano subito conto del furto. I truffatori utilizzano metodi sofisticati per manipolare gli utenti e impossessarsi delle loro identità digitali.

Le telefonate ripetute non sono rumore di fondo. Sono il primo atto di una truffa che in questo inizio di marzo 2026 sta colpendo un numero crescente di utenti italiani: il Ghost Pairing, la tecnica che consente a un criminale di agganciare il proprio dispositivo all’account WhatsApp della vittima e operare al suo posto - leggere chat, scaricare foto, inviare messaggi, colpire altri contatti. Lo schema che emerge dalle segnalazioni più recenti segue una sequenza precisa. Il bersaglio riceve una raffica di chiamate spam da numeri sconosciuti. Non servono a parlare: servono a creare stress, urgenza, frustrazione - ad abbassare la soglia di attenzione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chiamate spam e poi il messaggio-trappola: così il Ghost Pairing ruba l’identità WhatsApp

