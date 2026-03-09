Chi vince lo scudetto quest' anno?

A dieci giornate dalla fine del campionato di Serie A, si intensifica la domanda su chi conquisterà lo scudetto quest’anno. Attualmente, in vetta alla classifica, ci sono solo due squadre, Inter e Milan, che si contendono la vittoria. La corsa al titolo si riduce a queste due contendenti, mentre le altre formazioni sono distanziate in classifica.

A dieci giornate dalla fine del Campionato di Serie A, la domanda si fa sempre più pressante: chi vincerà lo Scudetto quest'anno? Classifica alla mano, al momento la lotta è ristretta a sole due squadre, Inter e Milan. Il derby di domenica era fondamentale, soprattutto in caso di vittoria dell'Inter, che avrebbe portato il proprio vantaggio sul Milan a 13 punti chiudendo di fatto ogni discorso. La stracittadina, invece, è andata ai rossoneri (1-0 gol decisivo di Estupinan), che hanno visto così diminuire il proprio distacco dall'Inter da 10 a sette punti, abbastanza per alimentare sogni di rimonta, anche se al momento i nerazzurri restano i super favoriti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

