Chi segna vince | tutto quello che c’è da sapere sul film

Chi segna vince: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chi segna vince (Next Goal Wins), film del 2023 diretto da Taika Waititi. La pellicola, basata sul documentario del 2014 Next Goal Wins, segue le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale del mondo, per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 sotto la direzione dell’allenatore Thomas Rongen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’allenatore di calcio Thomas Rongen viene sollevato dall’incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense Under-20 dopo la mancata qualificazione al campionato mondiale di calcio Under-20 2011 in Colombia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi segna vince come finisce? Ecco cosa sapere su trama e location del filmUna squadra di calcio considerata la peggiore del mondo, un allenatore burbero in cerca di riscatto e un’isola del Pacifico dove lo sport diventa molto più di una partita. Chi segna vince ha ... tag24.it

Chi segna vince stasera su Rai 2: la storia vera dietro il film di Taika WaititiLa commedia sportiva racconta l'incredibile vicenda della nazionale delle Samoa Americane e il tentativo di riscatto guidato dall'allenatore Thomas Rongen. movieplayer.it

«Nei panni di Thomas Rongen, l'attore regala una performance misurata e profonda, mostrandoci la fragilità dietro la maschera del "duro". » Questa frase si adatta perfettamente al protagonista di "Chi segna vince", la commedia diretta da Taika Waititi in onda - facebook.com facebook

1^Tv - Alle 21.20 "Chi segna vince" di Taika Waititi con Michael Fassbender, Frankie Adams, Elisabeth Moss | L'incredibile storia vera della Nazionale di calcio delle Samoa Americane: dalla peggior sconfitta subita (31-0 contro l'Australia nel 2001) alla prima v x.com