Chi era Paolo Gaggero l'operaio morto a Genova | travolto da un macchinario di diverse tonnellate

Paolo Gaggero, un operaio di 61 anni, è deceduto a Bolzaneto, Genova, dopo essere stato travolto da una pressa di circa cinque tonnellate mentre svolgeva il suo lavoro presso la ditta Sva. L’incidente è avvenuto durante l’orario di lavoro e ha causato la morte immediata dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo.

Paolo Gaggero, operaio di 61 anni, è morto a Bolzaneto (Genova) schiacciato da una pressa di circa cinque tonnellate mentre lavorava nella ditta Sva. Il macchinario si sarebbe ribaltato durante alcune operazioni di spostamento. Indagano carabinieri e tecnici Asl per chiarire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chi era Paolo Gaggero, l'operaio morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio Si... Si chiamava Erri Talone l’operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali: aveva 43 anniSi chiamava Erri Talone l'operaio morto oggi a Colleferro travolto e schiacciato da un trasformatore di 50 quintali mentre lavorava sul muletto. Tutto quello che riguarda Paolo Gaggero Chi era Paolo Gaggero, l'operaio morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio ... genovatoday.it Una vita tra il lavoro e il volontariato. Chi era Paolo Gaggero, l'operaio di 61 anni schiacciato da una pressaSulla dinamica esatta dell’accaduto indagano i carabinieri insieme ai tecnici della prevenzione della struttura Psal. Si tratta della prima vittima del lavoro del 2026 a Genova, la quarta in Liguria ... primocanale.it