chi era il tiktoker luigi nativi morto a 18 anni il dolore e il ricordo della collega alice mordenti

A 18 anni è morto il tiktoker sardo Luigi Nativi, noto per i suoi video sulla piattaforma. La sua collega Alice Mordenti ha condiviso il dolore e i ricordi legati alla sua figura. Luigi Nativi si stava preparando per avviare nuove collaborazioni e progetti prima della sua scomparsa. La notizia ha suscitato grande scalpore tra amici e follower.

Aveva appena 18 anni Luigi Nativi, il tiktoker sardo deceduto lunedì 9 marzo. Le circostanze che hanno portato alla sua morte sono ancora ignote, per questo il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha chiesto “rispetto, discrezione e silenzio” e di evitare “ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano”. Nativi aveva un rapporto speciale con Alice Mordenti, anche lei tiktoker, che sui social ha condiviso il suo dolore. Chi era Luigi Nativi Giovanissimo, Luigi Nativi aveva appena 18 anni. Su TikTok era seguito da più di 20 mila follower e 12 mila lo ammiravano su Instagram. Sardo, originario de La Maddalena, sui social condivideva le sue pose e alcuni attimi di vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

