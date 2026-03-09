Cristina Colturi, 28 anni, italiana, è morta a Tenerife durante un volo in parapendio. Stava volando con un istruttore professionista quando, per motivi ancora da accertare, il parapendio è precipitato. La vittima si trovava sull’isola insieme ad altri partecipanti, mentre si svolge un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande attenzione sulla vicenda.

Nell’impatto l’istruttore è rimasto ferito, ma in modo non grave. Molto critiche, invece, le condizioni della giovane, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. I medici hanno tentato di salvarla con un intervento chirurgico, ma le lesioni riportate erano troppo gravi, e la donna è morta due giorni dopo il ricovero. Cristina Colturi era originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como. Quel volo era un regalo di Natale ricevuto dal fidanzato, che aveva effettuato il lancio prima di lei e, una volta atterrato senza problemi, si era fermato ad attenderla per scattarle alcune fotografie al rientro. Quando però non l’ha vista arrivare, si è allarmato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi era Cristina Colturi, la 28enne italiana morta a Tenerife, precipitando con il parapendio

