Da Brescia, il 9 marzo 2026, si parla di Steven Basalari, noto per il suo passato in una discoteca e per un viaggio con le Iene. Quest’anno, la sua presenza si lega anche a Pechino Express, il programma prodotto da Banijay Italia, che andrà in onda su Sky e Now a partire dal 12 marzo. La trasmissione coinvolgerà dieci coppie in un viaggio attraverso l’Estremo Oriente.

Brescia, 9 marzo 2026 – Tutto pronto per una nuova edizione di ‘Pechino Express’. Il format televisivo, prodotto da Banijay Italia, in onda su Sky e in streaming su Now a partire dal 12 marzo, quest’anno porterà le dieci coppie protagoniste in Estremo Oriente. Tra loro ci sarà Steven Basalari, bresciano doc, che parteciperà con Viviana Vizzini e saranno ‘Gli Ex’. Steven Basalari, chi è. Steven Basalari, classe 1992, ha 34 anni ed è nato a Brescia dai genitori Tiziana Merla e Mario Basalar. Stefano è un famoso influencer con circa un milione di follower su Instagram e oltre 1,2 milioni su TikTok. Ma è anche un imprenditore: è proprietario della storica discoteca Number One di Brescia, ereditata proprio dal padre, di una seconda discoteca, di un ristorante con B&B, di terreni per la produzione di vini, di e-commerce e vari immobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Steven Basalari, dalla discoteca al viaggio con Le Iene. A Pechino Express il tira e molla con la (ex) fidanzata

Articoli correlati

Chi sono le ex di Daniele Pecci, dai tira e molla con Michelle Hunziker, alla storia segreta con Gabriella Pession e Barbara Bonanni (mamma del primo figlio)Nel lontano 2007 Daniele Pecci è finito sulle copertine delle riviste di gossip per via di un (breve) flirt con Michelle Hunziker.

Sky, le uscite di marzo: l’Avvocato Ligas con Luca Argentero, Pechino Express – La missione zeroSky, tra le uscite di marzo 2026 ci sono l’Avvocato Ligas, lo speciale Pechino Express – La missione zero, la quarta stagione di NCIS New Orleans e...

Aggiornamenti e notizie su Steven Basalari

Temi più discussi: Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e Steven Basalari. Come stanno; Ansia e paura, i vip bresciani vogliono rincasare da Dubai; Da Big Mama a Mancini, gli italiani rimasti bloccati negli Emirati; VIP italiani bloccati a Dubai: come stanno Big Mama, Roberto Mancini e Steven Basalari.

Steven Basalari: «Con 300mila euro si apre una nuova paninoteca. Steve Aoki al Number One? È costato 70 mila euro ma ha dimostrato la mia ascesa. Ora Anna Pepe è la rapper ...«L'attività del Number One è vecchio stile invece la paninoteca è in prospettiva la più semplice da scalare. Con 300mila euro si apre una nuova paninoteca» rivela l'imprenditore bresciano e gestore ... brescia.corriere.it

Steven Basalari nuovo concorrente di Pechino Express 2026/ Lo sfogo: Ero stanco di fingereTra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express troveremo anche Steven Basalari, il noto imprenditore sarà di scena nel format condotto da Costantino della Gherardesca e che vedremo nei ... ilsussidiario.net

CON MOLLICA O SENZA ARRIVA A PADOVA @Donato - Con mollica o senza @Steven Basalari Ci troviamo in - facebook.com facebook