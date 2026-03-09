Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema iraniana che guidò la repressione del 2009

Oggi è stato annunciato ufficialmente che Mojtaba Khamenei è diventato la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica. È il secondogenito dell’ayatollah Ali Khamenei e ha avuto un ruolo nella repressione del 2009. La notizia è stata resa nota nella serata di domenica 8 marzo 2026.

Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’ayatollah Ali Khamenei, è la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica: l’annuncio ufficiale è arrivato nella serata di oggi, domenica 8 marzo 2026. La sua nomina rappresenta un passaggio senza precedenti nella storia del sistema politico iraniano: una trasmissione del potere all’interno della stessa famiglia, che dà alla teocrazia una dimensione quasi dinastica. L’ipotesi, che circolava da giorni, ha spinto alcuni osservatori a sottolineare la contraddizione storica. L’analista iraniana Farnaz Sabet ha sintetizzato la questione con una battuta amara: se la notizia fosse confermata (e lo è, ndr), l’Iran si troverebbe in una situazione paradossale, perché sia il regime islamico sia una parte dell’opposizione condividerebbero una logica monarchica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

