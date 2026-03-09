L’Assemblea degli Esperti ha scelto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran, pochi giorni dopo la morte di Ali Khamenei, avvenuta in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Mojtaba Khamenei, figlio dell’ex leader, assume ora questa posizione di massima autorità nel paese. La nomina avviene in un momento di forte tensione internazionale.

L’Assemblea degli Esperti ha nominato Mojtaba Khamenei nuovo leader supremo della Repubblica islamica iranaiana, poco più di una settimana dopo la morte di suo padre Ali Khamenei in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Questo organo composto da 88 religiosi incaricato di scegliere la guida suprema del paese ha annunciato la decisione nella notte tra domenica e lunedì. Il 56enne Mojtaba è da tempo una figura influente negli equilibri interni della Repubblica islamica, pur avendo mantenuto un profilo pubblico basso negli anni. Non ha mai ricoperto incarichi elettivi o governativi, ma negli ultimi due decenni è stato considerato uno dei principali interlocutori tra l’ufficio del leader supremo e le strutture di sicurezza dello Stato iraniano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran

