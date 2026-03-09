Francesca Lozito è l’attrice che entra a far parte della terza stagione di Cuori, interpretando il ruolo di Assunta Macis, un’infermiera dell’Ospedale Molinette. La sua presenza si aggiunge al cast della serie, portando sullo schermo il personaggio di uno dei reparti ospedalieri. La sua partecipazione si concentra esclusivamente sulla narrazione della fiction, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Tra le new entry della terza stagione di Cuori figura Francesca Lozito, che ha interpretato Assunta Macis, infermiera dell’Ospedale Molinette. Scopriamo di più sulla carriera dell’attrice. La carriera di Francesca Lozito: teatro, cinema e TV. Classe 1991, Torino. Francesca si laurea nel 2014 presso EUTHECA (European Union Academy of Theatre and Cinema) a Roma. Nello stesso anno partecipa al Laboratorio di recitazione per attoriballerini diretto da Emma Dante, Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri presso la Galleria Toledo a Napoli. Nel 2016 frequenta il seminario La danza delle intenzioni, diretto da Roberta Carreri (Odin Teatret) e Raul Iaiza a Lecce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attrice Francesca Lozito, la new entry della terza stagione di Cuori?

