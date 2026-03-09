Chi è il nuovo leader iraniano e perché non sarà una Delcy Rodriguez

L’Assemblea degli Esperti in Iran ha deciso chi sarà il nuovo leader supremo del paese. La scelta è caduta su Mojtaba Khamenei, figlio dello scomparso Ali Khamenei, che era tra i candidati alla successione. La nomina è stata annunciata ufficialmente, chiudendo così le settimane di attesa e speculazioni sulla sua possibile elezione. Khamenei prenderà ufficialmente il comando in un momento di importanti tensioni politiche.

L’Assemblea degli Esperti in Iran ha scelto. Il nuovo leader supremo degli iraniani sarà Mojtaba Khamenei, figlio dello scomparso Ali Khamenei (era tra i candidati alla successione, come scritto la settimana scorsa da Formiche.net ). La notizia della nomina è stata diffusa in maniera formale dai media statali: “Nonostante le condizioni gravi della guerra e le minacce dirette dei nemici contro questa istituzione popolare, e nonostante il bombardamento degli uffici della Segreteria dell’Assemblea degli Esperti, che ha provocato la morte di molti membri del personale e della squadra di sicurezza, il processo di selezione e presentazione del leader del sistema islamica non si è fermato . 🔗 Leggi su Formiche.net

