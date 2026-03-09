Chi è Cristina Colturi la 28enne che si è schiantata col parapendio su una roccia a Tenerife dall' armocromia al fidanzato all' incidente

Cristina Colturi, 28 anni, è stata protagonista di un incidente a Tenerife mentre faceva parapendio sulla spiaggia di La Enramada. Durante il volo, si è schiantata su una roccia, provocando ferite. La giovane, nota anche per il suo interesse per l’armocromia e il suo rapporto con il fidanzato, si trovava in volo quando si è verificato l’incidente.

Cristina era in volo col parapendio sulla spiaggia di La Enramada quando si è schiantata su una zona rocciosa con il suo istruttore che è rimasto lievemente ferito Cristina Colturi viveva a Tenerife da un anno quando ha perso la vita in un drammatico incidente: si è schiantata con il parapend.

