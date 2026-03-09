Che tempo che fa pagelle dell’8 marzo | Patty Pravo divina 9 ciclone Malgioglio 7,5 il disagio di Giucas 5

Nella puntata di Che Tempo Che Fà dell’8 marzo, andata in onda in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sono stati assegnati i voti ai protagonisti della serata: Patty Pravo ha ottenuto un 9, considerata divina, mentre Cristiano Malgioglio si è aggiudicato un 7,5, descritto come un ciclone. Giucas ha invece espresso un disagio, ricevendo un 5.

La puntata di Che Tempo Che Fa dell’ 8 marzo, andata in onda nella serata della Giornata Internazionale della Donna, non poteva che aprirsi con una riflessione profonda. E così, in una ricorrenza spesso ridotta a vuoti simbolismi, Fabio Fazio sceglie la via dell’educazione e della consapevolezza, invitando nuovamente Gino Cecchettin, il padre di Giulia uccisa dal suo fidanzato Filippo Turetta a novembre 2023. Il suo intervento è un monito: la violenza di genere non è un evento isolato, ma il precipitato di una cultura che respiriamo ogni giorno. Ma il salotto di Nove è per definizione un carosello: un luogo dove il dolore della cronaca sfuma con eleganza nel glamour della musica, per poi precipitare nel surrealismo culinario del “Tavolo”. 🔗 Leggi su Dilei.it

